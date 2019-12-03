Исследование проводилось в прошлом году и затронуло более чем 80 стран и территорий.

Московские школьники улучшили уровень читательской грамотности и входят в тройку лучших в мире, по математической — в пятерку, а по уровню естественно-научной грамотности — в шестерку. Таковы результаты исследования, которые провела Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся (The Programme for International Student Assessment).Исследование проводилось в прошлом году и затронуло более чем 80 стран и территорий. Москва приняла участие в нем как отдельная территория и как регион в составе Российской Федерации. Эксперты оценивали знания 7289 учащихся в возрасте 15 лет из 151 образовательной организации столицы.PISA — это одно из основных исследований по оценке качества образования на международном уровне. Оно оценивает, как школьники используют знания, полученные во время учебы, на практике. Результаты Москвы очень высокие. Если убрать несопоставимые по количеству населения регионы, то, по итогам исследования PISA 2018, столица обошла прежних признанных лидеров: Финляндию, Канаду, Южную Корею. Надеюсь, что опыт Москвы будет полезен другим регионам, — отметил руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов.Школьники выполняли тесты на компьютере, а руководство школ отвечало на вопросы специальной анкеты. Приоритетным направлением исследования 2018 года стала читательская грамотность, кроме того, появилось новое направление — глобальные компетенции.Благодаря тому что в Москве всем школьникам обеспечены равные возможности для получения качественного образования, они демонстрируют высокий уровень по всем направлениям исследования: читательской грамотности, поиску информации, определению разницы между фактами и мнениями. Как результат, Москва по уровню знаний школьников обогнала Канаду и Ирландию, с которыми находилась на равных позициях в рейтинге 2016 года, уступая лишь нескольким провинциям Китая и Сингапуру, — добавил руководитель департамента по образованию и навыкам Организации экономического сотрудничества и развития Андреас Шляйхер.Москве удалось улучшить результаты 2016 года. Тогда столичные школьники занимали шестую строчку в международном рейтинге. По уровню естественно-научной грамотности столичные школы заметно улучшили свои результаты, поднявшись сразу на шесть пунктов — с 12-го места в 2016 году на шестое в 2018-м. По всем направлениям исследования результаты москвичей оказались лучше общероссийских.Итоги международного исследования показывают, что мы смогли не только сохранить свои позиции в рейтинге, но и существенно улучшить результаты, став одними из лидеров школьного образования в мире. Это еще раз доказывает, что все изменения в столичном образовании за последние восемь лет были правильными и действительно повысили его качество. Я надеюсь, что это исследование, как и другие результаты, которые говорят о росте качества образования в столице, поставят окончательную точку в обсуждении, в правильном ли направлении движется Москва в модернизации образования. Достичь таких результатов позволила выбранная еще в 2011 году Мэром Москвы стратегия, направленная не на то, чтобы создавать отдельные лучшие школы, а на то, чтобы обеспечить всем школам города равные возможности и, соответственно, требовать от них хорошего образования независимо от того, в каком районе они расположены. Чтобы московские родители отдавали ребенка в школу рядом с домом, понимая, что там будет качественное образование и их ребенок будет подготовлен к поступлению в хорошие московские вузы, — отметила Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.Город уделяет особое внимание качеству школьного образования, а высокие результаты PISA стали независимой оценкой этих реформ. Сегодня у каждого учащегося независимо от места проживания в столице есть все возможности для раскрытия своих талантов и способностей. Во всех школах, в том числе в частных, введено равное финансирование, что гарантирует качественное образование всем москвичам.Сейчас размер норматива для школ на одного человека составляет 125–160 тысяч рублей в год. В проекте бюджета на 2020 год увеличен норматив финансирования — он составит до 175 тысяч рублей на школьника.На смену более чем четырем тысячам маленьких школ и детских садов со скромными бюджетами, возможностями и результатами пришли 537 больших школ. Количество зданий при этом осталось прежним. Школы оснащены самым современным оборудованием. В общеобразовательных учреждениях представлен широкий выбор образовательных направлений, не менее трех профилей обучения, кружков дополнительного образования, в которых занимаются более одного миллиона детей в возрасте от пяти до 18 лет.В рамках проекта по предпрофессиональному образованию в каждом районе Москвы открыты инженерные, академические, медицинские, кадетские, ИТ-классы и Московский предуниверситарий. В них обучаются более 40 тысяч человек. Задачей проекта стало формирование у учеников умений и навыков, которые помогут им стать успешными и востребованными специалистами.