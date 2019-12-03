6 декабря в 18.00 мы ждем интересного гостя

В Дворцовом зале Палат выступит российский исследователь, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН Константин Александрович Аверьянов.Он расскажет о последних исследованиях захоронений основательницы обители Княгининого монастыря – супруги Великого Владимирского князя Всеволода Большое Гнездо Марии Шварновны.Путем анализа письменных источников – в первую очередь средневековых описей погребений –удалось установить, кто был похоронен вместе с ней.Вход по бесплатным билетам.Билеты можно купить в кассе Музейного центра «Палаты» с 4 декабря.