6 декабря в 18.00 мы ждем интересного гостя
В Дворцовом зале Палат выступит российский исследователь, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН Константин Александрович Аверьянов.
Он расскажет о последних исследованиях захоронений основательницы обители Княгининого монастыря – супруги Великого Владимирского князя Всеволода Большое Гнездо Марии Шварновны.
Путем анализа письменных источников – в первую очередь средневековых описей погребений –удалось установить, кто был похоронен вместе с ней.
Вход по бесплатным билетам.
Билеты можно купить в кассе Музейного центра «Палаты» с 4 декабря.