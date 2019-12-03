В России появится боевой робот, способный уничтожить противника без участия военнослужащих. Оружие будущего планируют создать на основе тульского зенитно-ракетного комплекса Панцирь.

В России появится боевой робот, способный уничтожить противника без участия военнослужащих. Оружие будущего планируют создать на основе тульского зенитно-ракетного комплекса "Панцирь". По планам, такой "терминатор" сможет автоматически и без участия операторов обнаруживать цель, распознавать и уничтожать ее.Как завили в Министерстве обороны, новинка позволит не подвергать рискам личный состав армии. Кроме того, робота можно будет использовать на территориях с химическим заражением и в условиях сверхнизких температур. Данная установка будет выполнять функции ведения боя и управления."Робот, созданный на основе ЗРК "Панцирь" сможет самостоятельно проанализировать входящую информацию и составить единую картину боевых действий. После этого электроника вычислит особо ценные и опасные воздушные цели, подберет тип оружия (например, пушка или ракета) и нанесет удар", — пояснили ГТРК "Тула" представители военного ведомства.Известно, что робота синхронизируют с автоматизированными системами управления войсками с помощью закрытого "военного интернета". Как отмечают эксперты, главная цель разработки – повысить боевые возможности войск ПВО и защитить личный состав боевой машины от всех возможных рисков.