Сообщение о пожаре поступило на пульт в 5.30 утра. Сообщалось о возгорании частного жилого дома по ул. Приокской, 159.

Сообщение о пожаре поступило на пульт в 5.30 утра. Сообщалось о возгорании частного жилого дома по ул. Приокской, 159.Жильцы дома – супружеская пара и находившаяся на их попечении пожилая женщина спали и возгорание обнаружили поздно. Когда на место прибыли пожарные расчеты, площадь, охваченная огнем, составляла около 150 кв. метров. Фактически, горел весь дом. Супругам удалось покинуть дом самостоятельно. Тело пожилой женщины пожарные обнаружили позже, сообщает областное управление МЧСФото ГУ МЧС по Владимирской области