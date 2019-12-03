Злоумышленник ранее незаконно приобрел вышеуказанное наркотическое средство с целью последующего сбыта...

Сотрудники полиции ОР ППСП ОМВД по району Вешняки задержали подозреваемого в покушении на сбыт наркотика.В результате проверочных мероприятий сотрудники полиции на 7-км МКАД задержали молодого человека - 19-летнего жителя столицы, у которого при личном досмотре в заднем кармане брюк было обнаружено и изъято около 100 грамм вещества неизвестного происхождения.Согласно результатам исследования изъятый материал является наркотическим веществом - гашишем, массой 94,3 грамма.Установлено, что злоумышленник ранее незаконно приобрел вышеуказанное наркотическое средство с целью последующего сбыта.По данному факту следствием ОМВД России по району Вешняки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73