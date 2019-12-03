На пережившей благоустройство Яузской аллее появились блуждающие фонари. Еще недавно они стояли за пределами проезжей части и вдруг в буквальном смысле выскочили на дорогу, где теперь пугают водителей. Кто автор этого уникального городского дизайна?

На пережившей благоустройство Яузской аллее появились блуждающие фонари. Еще недавно они стояли за пределами проезжей части и вдруг в буквальном смысле выскочили на дорогу, где теперь пугают водителей. Кто автор этого уникального городского дизайна?Столбы на проезжей части завели жителей Богородского района в логический тупик. Все гадают: почему они оказались на дороге?- Курьез дорожников!- Смотрю — столбы у нас "выбежали" на дорогу! Может, это дизайнер какой-то, может, какое-то новшество. Но по-нормальному это — вредительство!По бумагам это — благоустройство территории: Яузскую аллею реконструируют. Теперь единственная дорога к главному в стране НИИ туберкулеза больше напоминает полосу препятствий."Очевидно, дорога шла немного с изгибом, а проектировщики просто нарисовали по линейке, по прямой. В итоге столбы на этом участке вылезли на дорогу по дуге. Некоторые — до полуметра. Расположение столбов на дороге, на проезжей части никаким нормам не соответствует", — говорит автоэксперт Григорий Шухман.С легкой руки дорожных рабочих два десятка фонарных столбов оказались на проезжей части. Остальные теперь украшают тротуар, причем в самых разных местах. Один из них, например, стоит прямо посередине и может стать серьезным препятствием на пути зазевавшегося пешехода.Довершил сюрреалистичную картину прораб на гироскутере. Претензий на свой счет он не принимает: говорит, как нарисовали проектировщики, так они и уложили асфальт. А с мешающими столбами обещает разобраться позже.- Это будем демонтировать.- А как так получилось, зачем вы в асфальт закатали столбы?- Это будем демонтировать. Прямо сегодня это будем делать!Согласовывали ли демонтаж фонарей с Департаментом капремонта, нам так и не ответили. Возможно, столбы действительно должны были перенести, но рабочие так торопились, что сначала уложили асфальт.- Ужасно — и причем надо было дождаться начала зимы! Хорошо еще, что сейчас нет снега. У нас все в лучших традициях: зима началась — и асфальт надо класть!Подрядчиком уже заинтересовались в ГИБДД. За угрожающие водителям столбы фирме грозит штраф в 300 тысяч рублей. А местные жители сейчас гадают, где фонари окажутся в следующий раз.