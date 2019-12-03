При осмотре салона автомобиля было обнаружено и изъято 16 пакетиков с порошкообразным веществом...

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Бирюлево Западное задержали подозреваемого в покушении на сбыт наркотического средства.В ходе патрулирования обслуживаемой территории в Харьковском проезде полицейские для проверки подъехали к припаркованному автомобилю. Находившийся за рулем 34-летний житель столицы заметно нервничал при общении с полицейскими. При осмотре салона автомобиля было обнаружено и изъято 16 пакетиков с порошкообразным веществом. Проведенное исследование показало, что изъятое является наркотическим средством – героином, массой более 150 граммов.Как выяснили сотрудники полиции, изъятое предназначалось для дальнейшего сбыта.По данному факту следствием территориального ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22