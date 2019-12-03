При осмотре салона автомобиля было обнаружено и изъято 16 пакетиков с порошкообразным веществом...
Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Бирюлево Западное задержали подозреваемого в покушении на сбыт наркотического средства.
В ходе патрулирования обслуживаемой территории в Харьковском проезде полицейские для проверки подъехали к припаркованному автомобилю. Находившийся за рулем 34-летний житель столицы заметно нервничал при общении с полицейскими. При осмотре салона автомобиля было обнаружено и изъято 16 пакетиков с порошкообразным веществом. Проведенное исследование показало, что изъятое является наркотическим средством – героином, массой более 150 граммов.
Как выяснили сотрудники полиции, изъятое предназначалось для дальнейшего сбыта.
По данному факту следствием территориального ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.
Пресс-служба УВД по ЮАО
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