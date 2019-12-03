Водитель автомобиля БМВ, следуя по проезжей части Новомарьинской улицы, совершила наезд на двух граждан, переходивших проезжую часть по пешеходному переходу...

СЧ СУ УВД по ЮВАО направлено в суд уголовное дело о ДТП, в результате которого погиб человек.Установлено, что водитель автомобиля БМВ, следуя по проезжей части Новомарьинской улицы в г. Москве, совершила наезд на двух граждан, переходивших проезжую часть по пешеходному переходу. В результате дорожно-транспортного происшествия один из них от полученных травм скончался.По данному факту СЧ СУ УВД по ЮВАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».Водителю автомобиля «БМВ» предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время уголовное дело направлено в Люблинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-78-28