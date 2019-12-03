Со 2 декабря на СТС стартует продолжение полюбившегося многим многосерийного фильма. Сериал Кухня. Война за отель порадует зрителей новыми персонажами, а со старыми героями произойдут очень интересные события.

Со2 декабря на СТС стартует продолжение полюбившегося многим многосерийногофильма. Сериал "Кухня. Война за отель" порадует зрителей новыми персонажами, асо старыми героями произойдут очень интересные события.Создатели проекта рассказали, чтоДмитрий Нагиев ни в какую не хотел возвращаться в сериал. Ему даже звонил иуговаривал сниматься сам Федор Бондарчук, являющийся одним из генеральныхпродюсеров проекта.Материал дополняется