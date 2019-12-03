Со
2 декабря на СТС стартует продолжение полюбившегося многим многосерийного
фильма. Сериал Кухня. Война за отель порадует зрителей новыми персонажами, а
со старыми героями произойдут очень интересные события.
Со
2 декабря на СТС стартует продолжение полюбившегося многим многосерийного
фильма. Сериал "Кухня. Война за отель" порадует зрителей новыми персонажами, а
со старыми героями произойдут очень интересные события.
Создатели проекта рассказали, что
Дмитрий Нагиев ни в какую не хотел возвращаться в сериал. Ему даже звонил и
уговаривал сниматься сам Федор Бондарчук, являющийся одним из генеральных
продюсеров проекта.
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