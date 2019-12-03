Восемь лет исполнилось дочери Филиппа Киркорова Алле-Виктории. По такому случаю поп-король организовал грандиозное торжество.
<a href="https://33live.ru/novosti/03-12-2019-navka-v-nepodobayushhem-naryade-prishla-na-prazdnik-k-dochke-kirkorova.html" target="_blank">Навка в неподобающем наряде пришла на праздник к дочке Киркорова</a> - Восемь лет исполнилось дочери Филиппа Киркорова Алле-Виктории. По такому случаю поп-король организовал грандиозное торжество.
[url=https://33live.ru/novosti/03-12-2019-navka-v-nepodobayushhem-naryade-prishla-na-prazdnik-k-dochke-kirkorova.html]Навка в неподобающем наряде пришла на праздник к дочке Киркорова[/url] - Восемь лет исполнилось дочери Филиппа Киркорова Алле-Виктории. По такому случаю поп-король организовал грандиозное торжество.