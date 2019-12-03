Специалисты Роскачества провели подробное исследование. в результате им удалось выяснить, какие сервисы такси самые лучшие.

Специалисты Роскачества провели подробное исследование. в результате им удалось выяснить, какие сервисы такси самые лучшие.Оказалось, что более четырех баллов удалось получить только 22 из 40 сервисов. Именно их рекомендуют к использованию специалисты Роскачества.К лидерам проверки относятся: "Яндекс.Такси", Uber Russia и Gett на iOS и "Яндекс.Такси", "Ситимобил" и Uber Russia на Android. Наиболее удобными на iOS стали приложения "Яндекс.Такси" (4,57), "ТаксовичкоФ" (4,37) и Gett (4,34). На Android также лидирует "Яндекс.Такси" (4,72), "Ситимобил" (4,72) и Uber Russia (4,72).Остальные сервисы получили более низкую оценку. Тем не менее, всем им удалось превысить отметку в три балла.2 Дек 2019 в 10:41 PSTОтметим, главными критериями оценки стали функциональность, безопасность и удобство использования. Кроме того, в ходе дополнительной проверки специалисты оценили работу 19 приложений для гаджетов с системой iOS и 21 с Android, сообщает .