Бывший президент Петр Порошенко резко высказался о возможном возобновлении поставок российского газа на Украину. Голубое топливо политик назвал оружием в руках Владимира Путина.
Бывший президент Петр Порошенко резко высказался о возможном возобновлении поставок российского газа на Украину. "Голубое топливо" политик назвал "оружием в руках Владимира Путина".
Экс-президент, а ныне депутат Верховной рады выступил с
пламенной речью с трибуны парламента. Он напомнил, что Киев пятый год не
покупает российский газ. Страна перекачивает топливо из Европы и полностью этим
удовлетворена, объявил .
Российский газ бывший президент назвал "оружием
Кремля". "Сейчас нет даже минимальной потребности вновь покупать его
у России. Ни куба! Вернуть это оружие в руки Путина – это и есть настоящая
капитуляция", – заявил .
При этом бывший президент не упомянул, что газ, который
Украина закупает у Европы – тоже российский. Москва поставляет в ЕС
"голубое топливо", а европейцы продают его Киеву с наценкой.
Сейчас Россия и Украина ведут тяжелые переговоры о прямых
поставках газа. Следующий раунд пройдет 5 декабря, за четыре дня до саммита в
нормандском формате по урегулированию в Донбассе, сообщил министр топлива и
энергетики Незалежной Алексей Оржель.
Самое страшное, что придумал Порошенко - патриотизм на воровстве - пока одни воюют за страну, другие ее обворовывают
— Oleg Panfilov (@OlegPanfilov7)
Пока найти компромисс сторонам не удается. Между тем с
января следующего года истекает срок действия договора на транзит российского
газа в Европу через территорию Украины. Несмотря на скорый запуск газопровода
"Северный поток – 2", в Киеве утверждают, что поставки топлива через
Незалежную должны продолжиться.
По словам Оржеля, Киев заинтересован получать доход от
поставок газа в Европу. Вместе с тем из-за прекращения транзита российского
топлива цена на газ для украинцев может увеличиться до 50 долларов за тысячу
кубометров.