Бывший президент Петр Порошенко резко высказался о возможном возобновлении поставок российского газа на Украину. Голубое топливо политик назвал оружием в руках Владимира Путина.

Бывший президент Петр Порошенко резко высказался о возможном возобновлении поставок российского газа на Украину. "Голубое топливо" политик назвал "оружием в руках Владимира Путина".Экс-президент, а ныне депутат Верховной рады выступил спламенной речью с трибуны парламента. Он напомнил, что Киев пятый год непокупает российский газ. Страна перекачивает топливо из Европы и полностью этимудовлетворена, объявил .Российский газ бывший президент назвал "оружиемКремля". "Сейчас нет даже минимальной потребности вновь покупать егоу России. Ни куба! Вернуть это оружие в руки Путина – это и есть настоящаякапитуляция", – заявил .При этом бывший президент не упомянул, что газ, которыйУкраина закупает у Европы – тоже российский. Москва поставляет в ЕС"голубое топливо", а европейцы продают его Киеву с наценкой.Сейчас Россия и Украина ведут тяжелые переговоры о прямыхпоставках газа. Следующий раунд пройдет 5 декабря, за четыре дня до саммита внормандском формате по урегулированию в Донбассе, сообщил министр топлива иэнергетики Незалежной Алексей Оржель.Самое страшное, что придумал Порошенко - патриотизм на воровстве - пока одни воюют за страну, другие ее обворовывают— Oleg Panfilov (@OlegPanfilov7)Пока найти компромисс сторонам не удается. Между тем сянваря следующего года истекает срок действия договора на транзит российскогогаза в Европу через территорию Украины. Несмотря на скорый запуск газопровода"Северный поток – 2", в Киеве утверждают, что поставки топлива черезНезалежную должны продолжиться.По словам Оржеля, Киев заинтересован получать доход отпоставок газа в Европу. Вместе с тем из-за прекращения транзита российскоготоплива цена на газ для украинцев может увеличиться до 50 долларов за тысячукубометров.