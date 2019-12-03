У Меган Маркл, как и у других членов королевской семьи, есть помощники. Тем не менее, никто надолго не задерживается на этой должности.

У Меган Маркл, как и у других членов королевской семьи, есть помощники. Тем не менее, никто надолго не задерживается на этой должности.По слухам, проблема в тяжелом характере герцогини Сассекской. На него жалуются все некогда работающие с супругой принца Гарри сотрудники.Накануне стало известно, что главный секретарь Саманта Коэн тоже собралась в отставку. По сравнению с остальными помощниками девушка продержалась дольше всех.Она бы ушла еще полгода назад, если бы не маленький Арчи. Саманта ждала, пока малыш немного подрастет, чтобы у Меган появилось чуть больше времени для поисков нового сотрудника, сообщает .К слову, за все время пребывания герцогини Сассекской на посту, от нее ушли пять работников. По их словам, с женой внука королевы Елизаветы II просто невозможно взаимодействовать.17 Апр 2019 в 2:47 PDTТем временем, Коэн уже получила новую должность в благотворительной организации. Ее деятельность связана с экологическими проблемами.