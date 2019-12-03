В Краснодаре состоялся матч 18-го тура чемпионата России по футболу между местной одноименной командой и Тамбовом. Соперникам так и не удалось поразить ворота друг друга. Встреча завершилась нулевой ничьей. Она позволила быкам подняться на третье место в турнирной таблице РПЛ.

В Краснодаре состоялся матч 18-го тура чемпионата России по футболу между местной одноименной командой и "Тамбовом". Соперникам так и не удалось поразить ворота друг друга. Встреча завершилась нулевой ничьей. Она позволила "быкам" подняться на третье место в турнирной таблице РПЛ."Краснодар" обошел ЦСКА благодаря поражению армейцев от тульского "Арсенала". В активе клуба Сергея Галицкого стало 34 очка. "Быки" сравнялись с московским "Локомотивом", однако по дополнительным показателям занимают третью строчку.Футболисты "Тамбова" располагаются на 15-й позиции, набрав 18 баллов.