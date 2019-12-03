Несмотря на то, что болезненная худоба уже давно вышла из моды, многие девушки до сих пор считают ее главным каноном красоты. К числу таких относится блогер Екатерина Андреева.

Несмотря на то, что болезненная худоба уже давно вышла из моды, многие девушки до сих пор считают ее главным каноном красоты. К числу таких относится блогер Екатерина Андреева.21-летняя девушка из Новосибирска пугает своими параметрами. При росте 178 сантиметров она отличается неестественной худобой, за счет чего создается ощущение, будто девушка болеет анорексией."Ноги-соломинки, руки-ниточки и осиная талия", – так описывают ее фолловеры.Многие подписчики обеспокоены здоровьем знаменитой модели. При этом сама Екатерина утверждает, что не видит у себя наличия каких-то проблем.Более того, Андреева убеждает фанатов, что за последнее время она немного поправилась. Тем не менее, сбрасывать набранные килограммы она не планирует.Как бы то ни было, у большинства аудитории параметры звезды вызывают восторг. "С каждой фотографией ты мне нравишься все больше и больше", "Прекрасна", "Какая ты невероятная красотка!", "Идеальная девушка", "Королева", – восхищаются пользователи Сети."Тебя любит вся Россия!" – призналась обожательница.Блогер часто делится откровенными снимками на своей личной странице в "Инстаграм", где за ее жизнью следят более 135 тысяч человек. Также она часто выкладывает теплые кадры из путешествий. Недавно девушка посетила столицу Чехии – Прагу.