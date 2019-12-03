Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко пройдут 8 декабря. Но уже сейчас аналитики говорят о наиболее вероятном варианте их исхода. По мнению политолога Дмитрия Дризе, главы государств объявят о новом союзе двух стран.
Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко пройдут 8 декабря. Но уже сейчас аналитики говорят о наиболее вероятном варианте их исхода. По мнению политолога Дмитрия Дризе, главы государств объявят о новом союзе двух стран.
Путин и Лукашенко оказались в непростой ситуации, уверен
эксперт. Российскому лидеру нужны геополитические победы, а его белорусский
коллега оказался в полной зависимости от Кремля, написал Дризе в своей колонке
в издании .
Переговоры с Лукашенко пройдут практически одновременно с
саммитом нормандского формата в Париже. Дризе не исключил, что Москва пойдет на
уступки по Донбассу. Договоренности с Украиной могут быть компенсированы
успехом на белорусском направлении.
"Самым вероятным сценарием будет красивое объявление о
новом союзе", – написал обозреватель.
Впрочем, иллюзий об интеграции России и Белоруссии аналитик
не питает: процесс может "затянуться или споткнуться". Но начать
придется, и в этом будет заключаться главная уступка со стороны Лукашенко, резюмировал
эксперт.
Перед переговорами белорусский лидер анонсировал
"историческое заявление" 5 декабря. Коллективам предприятий и
воинских частей предписано собраться у телевизоров. Содержание послания
держится в секрете. Ожидается, что сделает важное объявление об
интеграции с Россией.
Александр Лукашенко сдвинул наше интервью. 6 декабря (в назначенный день) президент Беларуси летит в Сочи.
Путин вместо Венедиктова ��
— Алексей Венедиктов (@aavst)
Сейчас Москва и Минск вышли на финальный этап согласования
дорожной карты. Стороны нашли компромисс по большинству пунктов, продолжается
обсуждение самых острых вопросов: цен на энергоносители, компенсации потерь от
налогового маневра в нефтяной отрасли.
Грядущие переговоры тревожат белорусскую прозападную
оппозицию. пригрозили массовыми протестами, если он
решится на договоренности с Кремлем.