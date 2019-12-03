Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко пройдут 8 декабря. Но уже сейчас аналитики говорят о наиболее вероятном варианте их исхода. По мнению политолога Дмитрия Дризе, главы государств объявят о новом союзе двух стран.

Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко пройдут 8 декабря. Но уже сейчас аналитики говорят о наиболее вероятном варианте их исхода. По мнению политолога Дмитрия Дризе, главы государств объявят о новом союзе двух стран.Путин и Лукашенко оказались в непростой ситуации, уверенэксперт. Российскому лидеру нужны геополитические победы, а его белорусскийколлега оказался в полной зависимости от Кремля, написал Дризе в своей колонкев издании .Переговоры с Лукашенко пройдут практически одновременно ссаммитом нормандского формата в Париже. Дризе не исключил, что Москва пойдет науступки по Донбассу. Договоренности с Украиной могут быть компенсированыуспехом на белорусском направлении."Самым вероятным сценарием будет красивое объявление оновом союзе", – написал обозреватель.Впрочем, иллюзий об интеграции России и Белоруссии аналитикне питает: процесс может "затянуться или споткнуться". Но начатьпридется, и в этом будет заключаться главная уступка со стороны Лукашенко, резюмировалэксперт.Перед переговорами белорусский лидер анонсировал"историческое заявление" 5 декабря. Коллективам предприятий ивоинских частей предписано собраться у телевизоров. Содержание посланиядержится в секрете. Ожидается, что сделает важное объявление обинтеграции с Россией.Александр Лукашенко сдвинул наше интервью. 6 декабря (в назначенный день) президент Беларуси летит в Сочи.Путин вместо Венедиктова ��— Алексей Венедиктов (@aavst)Сейчас Москва и Минск вышли на финальный этап согласованиядорожной карты. Стороны нашли компромисс по большинству пунктов, продолжаетсяобсуждение самых острых вопросов: цен на энергоносители, компенсации потерь отналогового маневра в нефтяной отрасли.Грядущие переговоры тревожат белорусскую прозападнуюоппозицию. пригрозили массовыми протестами, если онрешится на договоренности с Кремлем.