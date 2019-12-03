30-летняя возлюбленная Евгения Петросяна Татьяна Брухунова
живет на широкую ногу. Ушлые журналисты подсчитали ежедневные траты музы 74-летнего
комика.
30-летняя возлюбленная Евгения Петросяна Татьяна Брухунова
живет на широкую ногу. Ушлые журналисты подсчитали ежедневные траты музы 74-летнего
комика.
Как оказалось, избранница пожилого юмориста настоящая
модница – на нарядах не экономит. Одежду Татьяна Брухунова покупает в дорогих
бутиках и только от известных брендов.
Не экономит возлюбленная Евгения Петросяна и на косметике.
Молодая женщина коробками заказывает крема, пенки, шампуни и зубные пасты из
Франции. Чудодейственные заграничные средства Татьяне
обходятся в копеечку – 30-40 тысяч за баночку.
Обедать Татьяна Брухунова предпочитает с шиком – в пафосном
ресторане в центре Москвы "Dr. Живаго", что находится на перовом этаже
гостиницы "Националь". Средний чек в этом заведении достигает трех-пяти
тысяч рублей.
Муза в метро не спускается, передвигается
исключительно на такси. В сумме за один день Татьяна Брухунова тратит 130 тысяч
рублей. Об этом сообщает .
6 Авг 2019 в 10:18 PDT
Напомним, не так давно и Татьяна Брухунова отдыхали
в Париже. Влюбленные поселилась в одном из лучших отелей города. К слову, комик
был замечен в мишленовском ресторане, где отведал устриц за 15 тысяч рублей.
Захаживал артист и в знаменитое кабаре "Мулен Руж", заплатив за билет
с шампанским около 25 тысяч рублей. Молодая пассия артиста радовала себя
походом по дорогим магазинам. В соцсетях она хвасталась, что присмотрела в
одном из магазинов столицы Франции именной парфюм.