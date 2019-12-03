30-летняя возлюбленная Евгения Петросяна Татьяна Брухунова живет на широкую ногу. Ушлые журналисты подсчитали ежедневные траты музы 74-летнего комика.

30-летняя возлюбленная Евгения Петросяна Татьяна Брухуноваживет на широкую ногу. Ушлые журналисты подсчитали ежедневные траты музы 74-летнегокомика.Как оказалось, избранница пожилого юмориста настоящаямодница – на нарядах не экономит. Одежду Татьяна Брухунова покупает в дорогихбутиках и только от известных брендов.Не экономит возлюбленная Евгения Петросяна и на косметике.Молодая женщина коробками заказывает крема, пенки, шампуни и зубные пасты изФранции. Чудодейственные заграничные средства Татьянеобходятся в копеечку – 30-40 тысяч за баночку.Обедать Татьяна Брухунова предпочитает с шиком – в пафосномресторане в центре Москвы "Dr. Живаго", что находится на перовом этажегостиницы "Националь". Средний чек в этом заведении достигает трех-пятитысяч рублей.Муза в метро не спускается, передвигаетсяисключительно на такси. В сумме за один день Татьяна Брухунова тратит 130 тысячрублей. Об этом сообщает .6 Авг 2019 в 10:18 PDTНапомним, не так давно и Татьяна Брухунова отдыхалив Париже. Влюбленные поселилась в одном из лучших отелей города. К слову, комикбыл замечен в мишленовском ресторане, где отведал устриц за 15 тысяч рублей.Захаживал артист и в знаменитое кабаре "Мулен Руж", заплатив за билетс шампанским около 25 тысяч рублей. Молодая пассия артиста радовала себяпоходом по дорогим магазинам. В соцсетях она хвасталась, что присмотрела водном из магазинов столицы Франции именной парфюм.