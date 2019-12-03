Злоумышленник передал продавцу в конверте билеты «банка приколов» вместо денег и, взяв коробку с гаджетом, быстро покинул помещение...

«Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по Красносельскому району задержали молодого человека, подозреваемого в хищении дорогостоящего мобильного телефона путем грабежа», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В полицию обратился 24-летний продавец-кассир магазина электроники и бытовой техники, расположенного в одном из торговых центров на Комсомольской площади. По его словам, гражданин через Интернет сделал заказ на покупку мобильного телефона. Придя за гаджетом в точку выдачи, покупатель передал денежные средства в конверте продавцу и, взяв коробку с товаром, покинул помещение. В это же время кассир, вынув купюры, обнаружил, что они не являются платежным средством, представляя собой билеты «банка приколов».В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на 2-й Рыбинской улице задержали подозреваемого – 20-летнего жителя столицы. Злоумышленник сбыл похищенный телефон, а вырученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по Красносельскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60