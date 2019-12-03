Россиянин возглавил список из восьми преступников, которых разыскивает Интерпол. Бывшего дальнобойщика Валерия Андреева разыскивают за изнасилования и убийства.

Россиянин возглавил список из восьми преступников, которых разыскивает Интерпол. Международная организация опубликовала такой список ко Дню борьбы против насилия в отношении женщин.По данным организации, 62-летний Валерий Андреев разыскивается за убийства женщин.Как напоминает портал 56orb.ru, Андрееву, уроженцу Оренбургской области, вменяется вина в ряде изнасилований и убийств, совершенных с 2009 по 2011 год. В этот период в регионе пропали несколько девушек и женщин. Внешне они были похожи между собой, поэтому следователи предположили, что в области действует серийный маньяк.Андреев в это время работал дальнобойщиком. Предполагается, что орский маньяк, как прозвали преступника, подбирал на трассе случайных попутчиц, затем насиловал и убивал. Когда правоохранители осмотрели его машину, в салоне обнаружились следы человеческой крови. Следователям удалось установить причастность Андреева к семи эпизодам преступлений.В 2016 году Андреев попал в список особо опасных преступников, за информацию о каждом из них МВД России готово было заплатить по 1 миллиону рублей.