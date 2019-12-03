Необходимо сделать все для защиты малых народов Украины от притеснения, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Этот вопрос обсуждался на последней встрече с главой парламента Венгрии, напомнил председатель нижней палаты.
Необходимо сделать все для защиты малых народов Украины от притеснения, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Этот вопрос обсуждался на последней встрече с главой парламента Венгрии, напомнил председатель нижней палаты.
Володин назвал проявлением национализма отмену изучения в
украинских школах родного языка – русского, венгерского, польского, румынского.
"Такое недопустимо в любой стране", – передает слова спикера
нижней палаты. В том числе из-за этого украинцы не переизбрали Петра Порошенко,
считает законодатель.
Вопрос защиты национальных меньшинств обсуждался на
последней встрече с главой парламента Венгрии, напомнил Володин. "Считаем
необходимым более активно защищать права национальных меньшинств, проживающих
на территории Украины. Такая же позиция, знаю, есть у Польши и Румынии", -
сказал спикер.
Председатель нижней палаты призвал поднимать этот вопрос в
рамках межпарламентских организаций, в том числе ПА ОБСЕ. Володин также
напомнил, что на прошлой неделе украинская делегация в Женеве пыталась сорвать
выступление депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека.
Ранее Володин предостерег Киев от притеснения нацменьшинств. Украинским властям следует соблюдать права и свободы проживающих
в стране этнических групп, в противном случае из состава страны могут выйти
другие регионы, подчеркнул он.
Законодатель напомнил, что в 2014 году за воссоединение с Россией проголосовало подавляющее большинство жителей Крыма – русские, крымские татары и другие народы