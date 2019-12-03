Необходимо сделать все для защиты малых народов Украины от притеснения, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Этот вопрос обсуждался на последней встрече с главой парламента Венгрии, напомнил председатель нижней палаты.

Необходимо сделать все для защиты малых народов Украины от притеснения, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Этот вопрос обсуждался на последней встрече с главой парламента Венгрии, напомнил председатель нижней палаты.Володин назвал проявлением национализма отмену изучения вукраинских школах родного языка – русского, венгерского, польского, румынского."Такое недопустимо в любой стране", – передает слова спикеранижней палаты. В том числе из-за этого украинцы не переизбрали Петра Порошенко,считает законодатель.Вопрос защиты национальных меньшинств обсуждался напоследней встрече с главой парламента Венгрии, напомнил Володин. "Считаемнеобходимым более активно защищать права национальных меньшинств, проживающихна территории Украины. Такая же позиция, знаю, есть у Польши и Румынии", -сказал спикер.Председатель нижней палаты призвал поднимать этот вопрос врамках межпарламентских организаций, в том числе ПА ОБСЕ. Володин такженапомнил, что на прошлой неделе украинская делегация в Женеве пыталась сорватьвыступление депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека.Ранее Володин предостерег Киев от притеснения нацменьшинств. Украинским властям следует соблюдать права и свободы проживающихв стране этнических групп, в противном случае из состава страны могут выйтидругие регионы, подчеркнул он.Законодатель напомнил, что в 2014 году за воссоединение с Россией проголосовало подавляющее большинство жителей Крыма – русские, крымские татары и другие народы