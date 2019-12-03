Стало известно о серьезном хирургическом вмешательстве, которое проводил известный хирург. К счастью, все прошло успешно.
<a href="https://33live.ru/novosti/03-12-2019-pered-smertyu-baskovu-sdelali-operaciyu-po-peresadke-organov.html" target="_blank">Перед смертью Баскову сделали операцию по пересадке органов</a> - Стало известно о серьезном хирургическом вмешательстве, которое проводил известный хирург. К счастью, все прошло успешно.
[url=https://33live.ru/novosti/03-12-2019-pered-smertyu-baskovu-sdelali-operaciyu-po-peresadke-organov.html]Перед смертью Баскову сделали операцию по пересадке органов[/url] - Стало известно о серьезном хирургическом вмешательстве, которое проводил известный хирург. К счастью, все прошло успешно.