Хоккеисты Баффало Сэйбрз на выезде разгромили Нью-Джерси Дэвилз в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Буйволы отправили в ворота соперника семь шайб. Встреча завершилась со счетом 7:1 в пользу гостей.

Хоккеисты "Баффало Сэйбрз" на выезде разгромили "Нью-Джерси Дэвилз" в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. "Буйволы" отправили в ворота соперника семь шайб. Встреча завершилась со счетом 7:1 в пользу гостей.Дубль в составе "Сэйбрз" оформил Конор Шири. По голу записали на свой счет Джек Айкел, Джефф Скиннер, Расмус Асплунд, Виктор Олоффсон и Хенри Йокихарью. Нико Хишир стал автором единственной шайбы хозяев льда.Российский нападающий "дьяволов" Никита Гусев заработал в этой встрече балл за результативность. Он помог Хиширу размочить счет в матче.