Президент Украины Владимир Зеленский рискует стать хромой уткой на весь период президентства. Из-за громких скандалов, некоторые из которых имели весьма пикантную основу, рейтинг главы государства за последние несколько месяцев рухнул более чем на 20%.

Президент Украины Владимир Зеленский рискует стать "хромой уткой" на весь период президентства. Из-за громких скандалов, некоторые из которых имели весьма пикантную основу, рейтинг главы государства за последние несколько месяцев рухнул более чем на 20%.Партия "Слуга народа" должны была стать опоройглавы государства, вместо этого она стала для него источником проблем.Многочисленные скандалы вокруг соратников Зеленского сильно ударили по егорейтингу: за несколько последних месяцев он просел более чем на 20%.В центр скандала угодил и депутат фракции "Слуганарода" Богдан Еременко. Журналисты поймали парламентария на переписке сженщинами легкого поведения на сайтах знакомств.Зеленский недоволен постоянными скандалами внутри фракции,сообщает телеграм-канал "Резидент". "Президент проведетконсультации с каждой группой влияния, чтобы сливы и конфликты прекратилисьвнутри партии. Политическая сила президента должна позиционировать себя какединый механизм власти и монолитная структура, а не сброд случайныхлюдей", – пишут авторы со ссылкой на собственные источники.Согласно данным Киевского международного институтасоциологии, рейтинг Зеленского за осень рухнул на 21%. В конце лета главугосударства поддерживали 52% опрошенных, а в конце ноября – 52%. Параллельновыросло число тех, кто относится к негативно – с 7% до 19%.Пранкер "Джокер" в переписке с нардепом от "Слуги народа" Богданом Яременко под видом генпрокурора Украины Руслана Рябошапки просил удалить пост об интимной переписке с проституткой и попросить прощения у фракции и президента.Яременко, вроде, так и сделал.Высокая политика...— Snop Siarhei (@Linija_Curzona)Негативно на уровне одобрения президента сказывается война вДонбассе. За полгода ситуация в регионе принципиально не изменилась: несмотряна отвод войск на двух участках, обстрелы продолжаются. Надежды украинцевсвязаны с саммитом нормандского формата, который пройдет 9 декабря в Париже. и Владимир Путин обсудят контуры будущего урегулирования.