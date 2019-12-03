Президент Украины Владимир Зеленский рискует стать хромой уткой на весь период президентства. Из-за громких скандалов, некоторые из которых имели весьма пикантную основу, рейтинг главы государства за последние несколько месяцев рухнул более чем на 20%.
Президент Украины Владимир Зеленский рискует стать "хромой уткой" на весь период президентства. Из-за громких скандалов, некоторые из которых имели весьма пикантную основу, рейтинг главы государства за последние несколько месяцев рухнул более чем на 20%.
Партия "Слуга народа" должны была стать опорой
главы государства, вместо этого она стала для него источником проблем.
Многочисленные скандалы вокруг соратников Зеленского сильно ударили по его
рейтингу: за несколько последних месяцев он просел более чем на 20%.
В центр скандала угодил и депутат фракции "Слуга
народа" Богдан Еременко. Журналисты поймали парламентария на переписке с
женщинами легкого поведения на сайтах знакомств.
Зеленский недоволен постоянными скандалами внутри фракции,
сообщает телеграм-канал "Резидент". "Президент проведет
консультации с каждой группой влияния, чтобы сливы и конфликты прекратились
внутри партии. Политическая сила президента должна позиционировать себя как
единый механизм власти и монолитная структура, а не сброд случайных
людей", – пишут авторы со ссылкой на собственные источники.
Согласно данным Киевского международного института
социологии, рейтинг Зеленского за осень рухнул на 21%. В конце лета главу
государства поддерживали 52% опрошенных, а в конце ноября – 52%. Параллельно
выросло число тех, кто относится к негативно – с 7% до 19%.
Пранкер "Джокер" в переписке с нардепом от "Слуги народа" Богданом Яременко под видом генпрокурора Украины Руслана Рябошапки просил удалить пост об интимной переписке с проституткой и попросить прощения у фракции и президента.
Яременко, вроде, так и сделал.
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Высокая политика...
— Snop Siarhei (@Linija_Curzona)
Негативно на уровне одобрения президента сказывается война в
Донбассе. За полгода ситуация в регионе принципиально не изменилась: несмотря
на отвод войск на двух участках, обстрелы продолжаются. Надежды украинцев
связаны с саммитом нормандского формата, который пройдет 9 декабря в Париже. и Владимир Путин обсудят контуры будущего урегулирования.