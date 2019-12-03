Сотрудник дипмиссии Украины во Франции Ирена Карпа в бешенстве после случившейся накануне ситуации с ее ребенком. Преподавательница довел ее 8-летнюю дочку до слез.

Сотрудник дипмиссии Украины во Франции Ирена Карпа в бешенстве после случившейся накануне ситуации с ее ребенком. Преподавательница довел ее 8-летнюю дочку до слез.Оказалось, педагог девочки по итальянскому языку решил отвести школьников в кино на своем уроке. Для этого необходимо было распределить детей в группы по национальной принадлежности.Учительница определила наследницу Ирены к русским.Тогда малышка попыталась объяснить, что Украина – другая страна. На чтоона всего лишь получила лаконичный ответ: "Это одно и то же".Узнав об этом, ее родительница пришла в бешенство. Карпа опубликовала гневный пост на эту тему на своей странице в Фейсбуке. Она назвала преподавательницу тупицей, которая не учила ни историю, ни географию. Кроме того, она пообещала зайти в школу и поговорить с ее директором."Мой французский муж возмутился еще больше. Пойдет в школу со мной. Предлагает ежедневно учительнице распечатывать страницу о войне в Донбассе, Голодоморе и тому подобном. Короче, устроим завтра международный скандал", – заявила писательница.Отметим, Ирена уже 4 года является первым секретарем по вопросам культуры посольства Украины во Франции. Кроме того, Карпа была активной участницей протестов во время Евромайдана, сообщает телеканал .