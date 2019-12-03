Уголовное дело возбуждено по факту обрушения моста в Оренбурге. Путепровод на въезде в город находился на реконструкции, но движение по нему было закрыто не полностью. Ремонт должен был закончиться в середине следующего года.

Уголовное дело возбуждено по факту обрушения моста в Оренбурге. Путепровод на въезде в город находился на реконструкции, но движение по нему было закрыто не полностью. Ремонт должен был закончиться в середине следующего года.Ранее сообщалось, что часть моста обрушилась в момент, когда по нему двигалась колонна большегрузов. Масса одного из них превышала допустимую. В результате ЧП, пострадали 2 человека, напоминает телеканал "Россия 24".