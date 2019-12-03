В подмосковных Мытищах мужчина напал с ножом на сотрудника ГИБДД. Злоумышленника доставили в отдел полиции, сообщает . Инцидент произошел во вторник, 3 декабря, на Благовещенской улице. ..

В подмосковных Мытищах мужчина напал с ножом на сотрудника ГИБДД. Злоумышленника доставили в отдел полиции, сообщает .Инцидент произошел во вторник, 3 декабря, на Благовещенской улице. Местного жителя остановили правоохранители за переход дороги в неположенном месте. Во время разговора пешеход "вел себя странно" и ударил ножом в лицо одного из сотрудников ГИБДД.Пострадавшему оказали помощь на месте. Полиция устанавливает личность и мотивы нападавшего, передает .