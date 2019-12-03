Житель подмосковного Пушкино обливал кислотой автомобили своих соседей. Одной из женщин злоумышленник угрожал расправой. По данным , ЧП произошло у дома на Советской улице. Вначале сосед ..

Житель подмосковного Пушкино обливал кислотой автомобили своих соседей. Одной из женщин злоумышленник угрожал расправой.По данным , ЧП произошло у дома на Советской улице. Вначале сосед облил кислотой автомобиль одной женщины, затем он вошел во вкус и испортил кузов другого авто, принадлежавшего жительнице этого же дома. От полиции информации по данному факту не поступало.