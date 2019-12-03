Неожиданный курьез произошел на концерте украинской певицы Верки Сердючки. Внезапно у одной из зрительниц начались схватки.

Неожиданный курьез произошел на концерте украинской певицы Верки Сердючки. Внезапно у одной из зрительниц начались схватки.Все-таки насколько удивительна сила музыки! По всей видимости, ребенок, которому еще оставался месяц в утробе матери, настолько захотел вживую услышать песни и увидеть зажигательные номера, что не утерпел и попросился наружу.Как сообщает телеканал "", на мероприятие будущую роженицу вывели подруги. Девушки решили, что их приятельнице стоит немного развеяться перед серьезным испытанием, поэтому вручили ей билеты и предложили отправиться в свет. Кто же знал, что все обернется именно таким образом?Схватки начались прямо во время концерта. Неизвестно, появился малыш на свет прямо под вспышками софитов или же уже в родильном отделении местной больницы, однако мама ребенка – Татьяна – уверена, что ее кроха после такого неожиданного рождения обязательно должна обладать вокальным или театральным талантом. Новорожденную назвали Екатериной.Ранее сообщалось, что Данилко решил покинуть большую сцену.Последним масштабным выступлением Верки Сердючкистал фестиваль Atlas Weekend в 2017-м. После этого певец решил временноотказаться от большой сцены и сольных концертов. Исключением стало"Евровидение-2019", куда его позвали в качестве специального гостя.