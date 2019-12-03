Участница поп-группы Artik & Asti Анна Дзюба выходит замуж. Избранником певицы стал бизнесмен Станислав Юркин. Церемония бракосочетания состоится в 2020 году. Напомним, роман между артисткой и ..

Участница поп-группы Artik & Asti Анна Дзюба выходит замуж. Избранником певицы стал бизнесмен Станислав Юркин. Церемония бракосочетания состоится в 2020 году.Напомним, роман между артисткой и предпринимателем завязался в мае этого года. В августа Анна Дзюба впервые появилась с возлюбленным на публике. Для певицы это будет первый брак, уточняет .