Певица Лолита Милявская намекнула на перемены в личной жизни. Судя по всему, у знаменитости новый ухажер.

Певица Лолита Милявская намекнула на перемены в личной жизни.Судя по всему, у знаменитости новый ухажер.В начале октября Лолита расторгла брак с молодым мужем Дмитрием Ивановым. Ходят слухи, что 44-летний тренер по сквошу изменял 56-летней певице. Спортсмен жил двойной жизнью: пару лет он поддерживал отношенияс 38-летним косметологом из Беларуси Ольгой Кулиевой.После развода Лолита Милявская обратила внимание на собственноездоровье. Артистка пошла к медикам и сильно похудела.Об экс-муже знаменитость слышать не хочет. Общаясь споклонниками в комментариях под постом в "Инстаграм" вокалистка попросилабольше не напоминать ей о бывшем и намекнула на новый роман. "Давайте уже темузакроем, ради нынешнего", – написала Лолита Милявская.После, отвечая на сообщение другого пользователя, артисткавновь нагнала интриги. "Ничто так не украшает женщину, как отсутствие мужика",– высказался поклонник. "Или, наоборот, присутствие, но мужика", – добавилавокалистка.2 Дек 2019 в 1:13 PSTОтметим, что накануне посетила премиюканала Music Box "Золотой хит". Артистка похвасталась обновленнойфигуркой. Пикантное черное боди и шифоновая накидка подчеркнули приобретеннуюзнаменитостью стройность. По словам звезды, ее талия уменьшилась на 14сантиметров. признается, что ей пошло на пользу избавление от "раздражителя"в лице Дмитрия Иванова.