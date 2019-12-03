Певица Лолита Милявская намекнула на перемены в личной жизни.
Судя по всему, у знаменитости новый ухажер.
Певица Лолита Милявская намекнула на перемены в личной жизни.
Судя по всему, у знаменитости новый ухажер.
В начале октября Лолита расторгла брак с молодым мужем Дмитрием Ивановым. Ходят слухи, что 44-летний тренер по сквошу изменял 56-летней певице. Спортсмен жил двойной жизнью: пару лет он поддерживал отношения
с 38-летним косметологом из Беларуси Ольгой Кулиевой.
После развода Лолита Милявская обратила внимание на собственное
здоровье. Артистка пошла к медикам и сильно похудела.
Об экс-муже знаменитость слышать не хочет. Общаясь с
поклонниками в комментариях под постом в "Инстаграм" вокалистка попросила
больше не напоминать ей о бывшем и намекнула на новый роман. "Давайте уже тему
закроем, ради нынешнего", – написала Лолита Милявская.
После, отвечая на сообщение другого пользователя, артистка
вновь нагнала интриги. "Ничто так не украшает женщину, как отсутствие мужика",
– высказался поклонник. "Или, наоборот, присутствие, но мужика", – добавила
вокалистка.
2 Дек 2019 в 1:13 PST
Отметим, что накануне посетила премию
канала Music Box "Золотой хит". Артистка похвасталась обновленной
фигуркой. Пикантное черное боди и шифоновая накидка подчеркнули приобретенную
знаменитостью стройность. По словам звезды, ее талия уменьшилась на 14
сантиметров. признается, что ей пошло на пользу избавление от "раздражителя"
в лице Дмитрия Иванова.