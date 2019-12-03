Пожаре на складе в Санкт-Петербурге на площади 12 тысяч квадратных метров локализован. Пострадавших нет. Ангар полностью обрушился. По предварительным данным, там хранился каучук.

Пожаре на складе в Санкт-Петербурге на площади 12 тысяч квадратных метров локализован. Ангар полностью обрушился.Пожар в складском помещение, которое находится на по адресу Московское шоссе, 54, начался в 02:13. В тушении были задействованы 220 человек, 49 единиц техники и два пожарных поезда.Пострадавших нет, огонь был локализован около восьми часов утра. Как сообщил РИА Новости представитель регионального управления МЧС РФ​​​, ангар сгорел по всей площади и полностью обрушился.По предварительным данным, там хранился каучук. На месте ЧП специалисты изучают состояние воздуха.