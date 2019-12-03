Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов.

Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов.Как передает "Интерфакс", документ опубликован на официальном портале правовой информации РФ.В законе отмечается, что доходы Российской Федерации в 2020 году составят 20 триллионов 379 миллиардов 400 миллионов рублей, в 2021 году — 21 триллион 246 миллиардов 500 миллионов, в 2022 году — 22 триллиона 58 миллиардов 300 миллионов.Прогнозируемый объем нефтегазовых доходов в следующем году составит 7,4 триллионов рублей, в 2021 – 7,6 триллиона, в 2022 – 7,7 триллионов.Закон о бюджете был принят Государственной думой 21 ноября и одобрен Советом Федерации 25 ноября 2019 года.