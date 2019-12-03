Переправа через Керченский пролив продолжает будоражить умы украинцев. Местные журналисты сообщают, что Крымский мост прогнулся и выкладывают любопытные снимки, сделанные одним из блогеров.

Переправа через Керченский пролив продолжает будоражить умы украинцев. Местные журналисты сообщают, что Крымский мост "прогнулся" и выкладывают любопытные снимки, сделанные одним из блогеров.На фотографиях переправа через Керченский пролив выглядитпустой, и это при том, что Крымский мост – единственная дорога междуполуостровом и Кубанью. Свежие снимки опубликовала блогерRoksolanaToday&Крым25%."Свежая скрепа. Переполнена, как обычно, всевозможнымиавто", – подписала она фотографии. Вероятно, снимки были сделаны раннимутром, когда на Крымском мосту почти нет движения.Запись блогера вновь подхватили журналисты украинскогопортала "Обозреватель". "Прогнулся" от бешеного трафика:свежие фото Крымского моста попали в сеть" – материал с таким заголовкомбыл опубликован в издании.С чего вдруг журналисты решили, что Крымский мост"прогнулся" – непонятно. Тем более что в записи блогера, на которуюссылаются корреспонденты, об этом нет ни слова. Впрочем, портал уже был замеченза публикацией сомнительной информации о переправе.Свежая скрепаПереполнена как обычно всевозможными авто— RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt)Комментаторы с иронией отреагировали на очередную нелепицуукраинских СМИ. "Роксолана – на редкость авторитетный источник", -написал Исаев Максим. В свою очередь Чечеткин Иван напомнил, что за последниегоды Россия построила , две крупные электростанции в Крыму, газопроводы"Турецкий поток", "Северный поток – 2" и "СилаСибири", а украинцы продолжают смаковать негатив про переправу.Напомним, в конце декабря стартует железнодорожное сообщениемежду полуостровом и "большой землей". Первые поезда по проследуют по маршруту Санкт-Петербург – Севастополь и Москва -Симферополь.