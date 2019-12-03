Переправа через Керченский пролив продолжает будоражить умы украинцев. Местные журналисты сообщают, что Крымский мост прогнулся и выкладывают любопытные снимки, сделанные одним из блогеров.
Переправа через Керченский пролив продолжает будоражить умы украинцев. Местные журналисты сообщают, что Крымский мост "прогнулся" и выкладывают любопытные снимки, сделанные одним из блогеров.
На фотографиях переправа через Керченский пролив выглядит
пустой, и это при том, что Крымский мост – единственная дорога между
полуостровом и Кубанью. Свежие снимки опубликовала блогер
RoksolanaToday&Крым25%.
"Свежая скрепа. Переполнена, как обычно, всевозможными
авто", – подписала она фотографии. Вероятно, снимки были сделаны ранним
утром, когда на Крымском мосту почти нет движения.
Запись блогера вновь подхватили журналисты украинского
портала "Обозреватель". "Прогнулся" от бешеного трафика:
свежие фото Крымского моста попали в сеть" – материал с таким заголовком
был опубликован в издании.
С чего вдруг журналисты решили, что Крымский мост
"прогнулся" – непонятно. Тем более что в записи блогера, на которую
ссылаются корреспонденты, об этом нет ни слова. Впрочем, портал уже был замечен
за публикацией сомнительной информации о переправе.
Свежая скрепа
Переполнена как обычно всевозможными авто
— RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt)
Комментаторы с иронией отреагировали на очередную нелепицу
украинских СМИ. "Роксолана – на редкость авторитетный источник", -
написал Исаев Максим. В свою очередь Чечеткин Иван напомнил, что за последние
годы Россия построила , две крупные электростанции в Крыму, газопроводы
"Турецкий поток", "Северный поток – 2" и "Сила
Сибири", а украинцы продолжают смаковать негатив про переправу.
Напомним, в конце декабря стартует железнодорожное сообщение
между полуостровом и "большой землей". Первые поезда по проследуют по маршруту Санкт-Петербург – Севастополь и Москва -
Симферополь.