Президент Украины Владимир Зеленский вновь насмешил пользователей сети курьезной выходкой. Глава Незалежной записал необычное видео-обращение, где выставил себя клоуном.

Президент Украины Владимир Зеленский вновь насмешил пользователей сети курьезной выходкой. Глава Незалежной записал необычное видео-обращение, где выставил себя клоуном.В кадре Владимир рассказывает гражданам своей стране о предстоящих планах. Любопытно, что по какой-то причине президент делает это, занимаясь на беговой дорожке. Подобная выходка простофили-Зеленского заставила пользователей недоумевать – что происходит?Некоторые даже порекомендовали Зеленскому сесть и успокоиться. Правда, многие решили проявить свое остроумие и принялись на все лады измываться над главой государства. Так ему вновь порекомендовали сесть, но одни – в тюрьму, другие – куда угодно, только не на туалет.