Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева и члены ее семьи на празднике дочери Филиппа Киркорова так и не появились. Об этом рассказала актриса Эвелина Бледанс.

Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева и члены еесемьи на празднике дочери Филиппа Киркорова так и не появились. Об этом рассказалаактриса Эвелина Бледанс.Дочь поп-короля Алла-Виктория Киркорова с размахом отметиладень рождения. Наследнице артиста исполнилось восемь лет. Праздник в стилелюбимой сказки девочки "Алладин" состоялся в ресторане "Шале Березка".Среди приглашенных на яркое мероприятие была актриса ЭвелинаБледанс и ее сын Семен. Знаменитость призналась, что она и ее наследник жутко опоздали– приехали через два часа после начала торжества.По словам Эвелины, гостей развлекали аниматоры в сценическихкостюмах, они сумели создать поистине сказочное настроение. Когда же на сценувышел Александр Ревва в образе Артура Пирожкова, взрослые и дети пустились впляс.Вместе с на торжестве присутствовали многиезвезды отечественного шоу-бизнеса: телеведущая Юлия Барановская с детьми – Артемом,Яной и Арсением, рэпер Тимати с дочкой Алисой, Яна Рудковская с наследникомСашей Плющенко, Сергей Лазарев с отпрыском Никитой, Зара, Жасмин, Андрей Малахов и другие. Между тем, по словам Эвелины Бледанс, на празднике она неувидела Аллу Пугачеву и Максима Галкина. Почему знаменитости пренебрегли мероприятием – пока неизвестно.1 Дек 2019 в 10:47 PST"Пугачевой не было… Зал был очень большой!! Можно было невсех усмотреть… тем более, что мы с Семой были не очень долго на празднике уАллы-Виктории. Это было воскресенье, а на утро нужно было идти в школу! Но, яАллу Борисовну среди пришедших не видела. Думаю, ее не было", – цитируетАктриса также рассказала, что детей на празднике Аллы-Викторииугощали турецкими сладостями. Звезда не стала скрывать, что торжество,устроенное Филиппом Киркоровым, произвело на нее впечатление.2 Дек 2019 в 8:17 PST