Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева и члены ее
семьи на празднике дочери Филиппа Киркорова так и не появились. Об этом рассказала
актриса Эвелина Бледанс.
Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева и члены ее
семьи на празднике дочери Филиппа Киркорова так и не появились. Об этом рассказала
актриса Эвелина Бледанс.
Дочь поп-короля Алла-Виктория Киркорова с размахом отметила
день рождения. Наследнице артиста исполнилось восемь лет. Праздник в стиле
любимой сказки девочки "Алладин" состоялся в ресторане "Шале Березка".
Среди приглашенных на яркое мероприятие была актриса Эвелина
Бледанс и ее сын Семен. Знаменитость призналась, что она и ее наследник жутко опоздали
– приехали через два часа после начала торжества.
По словам Эвелины, гостей развлекали аниматоры в сценических
костюмах, они сумели создать поистине сказочное настроение. Когда же на сцену
вышел Александр Ревва в образе Артура Пирожкова, взрослые и дети пустились в
пляс.
Вместе с на торжестве присутствовали многие
звезды отечественного шоу-бизнеса: телеведущая Юлия Барановская с детьми – Артемом,
Яной и Арсением, рэпер Тимати с дочкой Алисой, Яна Рудковская с наследником
Сашей Плющенко, Сергей Лазарев с отпрыском Никитой, Зара, Жасмин, Андрей Малахов и другие. Между тем, по словам Эвелины Бледанс, на празднике она не
увидела Аллу Пугачеву и Максима Галкина. Почему знаменитости пренебрегли мероприятием – пока неизвестно.
1 Дек 2019 в 10:47 PST
"Пугачевой не было… Зал был очень большой!! Можно было не
всех усмотреть… тем более, что мы с Семой были не очень долго на празднике у
Аллы-Виктории. Это было воскресенье, а на утро нужно было идти в школу! Но, я
Аллу Борисовну среди пришедших не видела. Думаю, ее не было", – цитирует
Актриса также рассказала, что детей на празднике Аллы-Виктории
угощали турецкими сладостями. Звезда не стала скрывать, что торжество,
устроенное Филиппом Киркоровым, произвело на нее впечатление.
2 Дек 2019 в 8:17 PST