Президент России Владимир Путин во время совещания по развитию Военно-морского флота страны напомнил о саммите стран НАТО, посвященному 70-летию военного блока. Российский лидер отметил, что уже нет той силы, с которой изначально должен был бороться альянс, однако это не мешает ему продолжать расти и крепнуть.

Президент России Владимир Путин во время совещания по развитию Военно-морского флота страны напомнил о саммите стран НАТО, посвященному 70-летию военного блока. Российский лидер отметил, что уже нет той силы, с которой изначально должен был бороться альянс, однако это не мешает ему продолжать расти и крепнуть."Сейчас, как известно, Советского Союза нет, нет и Варшавского договора, то есть военного пакта, который был создан в ответ на создание НАТО, но НАТО не только существует, но и развивается", – цитирует РИА Новости Владимира Путина. Он отметил, что в момент создания военного блока 70 лет назад в него входило 12 государств. Сейчас это число достигло 29. Совокупные военные расходы членов Североатлантического альянса составляют более 70% от общемирового показателя.Опасность в себе несут стереотипы мышления прошлых лет, отказаться от которых руководство военного блока, кажется, не в силах. Это не позволяет рассматривать альянс в качестве спокойного и предсказуемого участника международных отношений и соседа по геополитической арене. "Сегодня мы обязаны исходить из того, что расширение НАТО, развитие ее военной инфраструктуры вблизи российских границ – это одна из потенциальных угроз безопасности нашей страны", – подчеркнул Владимир Путин.Материал дополняется.