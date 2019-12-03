Расследование уголовного дела сестер Хачатурян, которых обвиняют в убийстве их отца, завершено. Информация поступила от официального представителя Следственного комитета России Светланы ..

Расследование уголовного дела сестер Хачатурян, которых обвиняют в убийстве их отца, завершено. Информация поступила от официального представителя Следственного комитета России Светланы Петренко."Установлено, что мотивом преступления стала личная неприязнь, обусловленная причинением отцом на протяжении длительного периода времени своим дочерям физических и психических страданий, что учтено следствием как смягчающие вину обстоятельства", – цитирует эксперта . Отмечается, что двое из сестер в момент совершения убийства могли осознавать фактический характер совершаемых действий и руководить ими.