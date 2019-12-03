В городе Перевоз Нижегородской области произошел несчастный случай. 10-летний мальчик провалился в сугроб во время игры с другом и не смог выбраться. Взрослые вытащили ребенка и вызвали ..

В городе Перевоз Нижегородской области произошел несчастный случай. 10-летний мальчик провалился в сугроб во время игры с другом и не смог выбраться.Взрослые вытащили ребенка и вызвали врачей. К сожалению, медикам не удалось реанимировать мальчика. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося, сообщает .