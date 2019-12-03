ГородРабот.ру проанализировал около 2 000 000 вакансий сайта и выяснил, как изменилась средняя зарплата в российских регионах за ноябрь 2019 года

Как считалиСайт по поиску работы ГородРабот.ру рассмотрел среднюю заработную плату в вакансиях сайта по 85 субъектам Российской Федерации за период с 1 ноября по 1 декабря 2019.В 13 регионах средняя зарплата снизилась, в 72 регионах – возросла. Максимальное снижение зарплаты составило 4660 рублей, максимальное увеличение – 6882 рубля.Как изменилась зарплата в регионах с положительной динамикойМаксимальное увеличение средней зарплаты за ноябрь 2019 зафиксировано в следующих регионах:• Республика Ингушетия – зарплаты увеличились на 16% (6882 рубля)• Республика Хакасия – рост зарплаты составил 15% (5757 рублей)• Кабардино-Балкарская Республика – средняя зарплата увеличилась на 21% (5636 рублей)• Чеченская Республика – зарплаты выросли на 18% (4985 рублей)• Курганская область – рост зарплаты 16% (4948 рублей)Меньше всего выросла средняя зарплата в следующих регионах:• Республика Татарстан – здесь увеличение составило всего 0,1% (27 рублей)• Камчатский край – рост зарплаты 0,4% (161 рубль)• Новгородская область – зарплаты выросли на 0,8% (338 рублей)• Кировская область – рост 1% (381 рубль)• Нижегородская область – увеличение зарплат составило 1,5% (556 рублей)Как изменилась зарплата в регионах с отрицательной динамикойЛидерами по темпам уменьшения заработной платы стали:• Республика Северная Осетия – Алания – средняя зарплата за ноябрь уменьшилась на 15% (4660 рублей)• Республика Башкортостан – здесь зарплаты просели на 4% (1881 рубль)• Республика Саха (Якутия) – зарплаты снизились на 2% (1190 рублей)• Белгородская область – зарплаты уменьшились на 2% (774 рубля)• Хабаровский край – падение зарплат составило 2% (733 рубля)Незначительно уменьшились зарплаты в следующих регионах:• Ненецкий АО – на 0,3% (176 рублей)• Ивановская область – на 0,6% (240 рублей)• Ярославская область – на 0,6% (257 рублей)• Вологодская область – на 0,8% (322 рубля)• Тверская область – на 1% (409 рублей)В Москве средняя зарплата в вакансиях сайта за ноябрь 2019 увеличилась на 4% – 1917 рублей. В Санкт-Петербурге зарплаты выросли на 1,5% (638 рублей).Максимальная средняя заработная плата на 1 декабря 2019 зафиксирована в Чукотском АО – 60 288 рублей в месяц. Меньше всего получают в Северной Осетии – здесь средняя зарплата на 1 декабря составила 26 338 рублей в месяц.Справка о проекте ГородРабот.руПроект ГородРабот.ру запущен 7 февраля 2014 года.Это сайт по поиску работы по всей России - здесь более 1,8 млн вакансий, собственная статистика зарплаты, удобные сервисы и возможность бесплатного размещения вакансий.8 млн человек - ежемесячная аудитория ГородРабот.руВ ноябре 2018 года ГородРабот.ру вошёл в топ-3 самых посещаемых сайтов по поиску работы в России по версии Яндекс.Радар: https://radar.yandex.ru/top_list?thematic=jobs&month=2018-11