Континентальная хоккейная лига определила лауреатов минувшего месяца по четырем номинациям. Одним из лучших игроков чемпионата КХЛ был названа голкипер казанского Ак Барса Тимур Билялов, обновивший в ноябре рекорд чемпионатов России по сухой серии.

Континентальная хоккейная лига определила лауреатов минувшего месяца по четырем номинациям. Одним из лучших игроков чемпионата КХЛ был названа голкипер казанского "Ак Барса" Тимур Билялов, обновивший в ноябре рекорд чемпионатов России по "сухой" серии.Достижение Билялова по непробиваемости теперь составляет 316 минут 9 секунд. Кроме того, вместе с "Ак Барсом" вратарь казанцев добился четырех побед в шести матчах месяца, два из которых он отыграл на ноль.Лучшим защитником КХЛ в ноябре стал финн Микко Лехтонен из "Йокерита", сообщает официальный сайт лиги. В девяти матчах ноября он набрал пять очков (три гола и две передачи), и одержал пять побед.В нападении первенствовал форвард московского "Динамо" Дмитрий Яшкин. Он забил шесть голов, совершил восемь ассистов и в совокупности набрал 14 очков, что стало лучшим результатом месяца. Вместе с "Динамо" он выиграл шесть из девяти игр.И, наконец, лучшим новичком ноября признан Кирилл Марченко – нападающий из СКА. Вместе с санкт-петербургскими "армейцами" он выиграл все восемь матчей, в которых отметился шестью очками: тремя голами и тремя передачами.