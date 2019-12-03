Местные жители борются за возврат Филипповского леса в собственность Российской Федерации.

Финальное заседание суда по делу о Филипповском лесе проходит в эти минуты в Арбитражном суде Владимирской области. Местные жители борются за возврат Филипповского леса в собственность Российской Федерации. Люди опасаются, что 1500 гектаров могут отойти под крупнейший в регионе мусорный полигон.Напомним, в2016 году участок леса в 1,5 тысячи гектаров в Киржачском районе был продан предприятию, которое намеревалось построить на этом месте мусороперерабатывающий завод. Причем, продан он был за бесценок - 200 рублей за сотку. Местные жители выступили против, их поддержал Департамент лесного хозяйства Рослесхоза, который потребовал признать сделку недействительной и вернуть участок в государственную собственность.Арбитражный суд Волго-Вятского округа в Нижнем Новогороде трех предприятий - владельцев участка на решение Владимирского арбитража, возвращавшего землю в госсобственность.Экоактивистов сегодня автобусом доставили во Владимир.Об итогах заседания мы расскажем подробности в "Вестях" в 14.25, 17.00 и 20.40.