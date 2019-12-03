Анастасия Решетова уверена в верности рэпера Тимати. Модель
оправдывает певца, поведение которого обывателям показалось неприемлемым.
Анастасия Решетова уверена в верности рэпера Тимати. Модель
оправдывает певца, поведение которого обывателям показалось неприемлемым.
В середине октября в семье знаменитого
рэп-исполнителя и продюсера произошло пополнение. Модель Анастасия
Решетова родила Тимати сына. Мальчика назвали Ратмир.
Почти сразу после появления малыша на свет рэпер отправился
на курорт, оставив избранницу с новорожденным ребенком дома. Тимати
отлично проводил время на Мальдивских островах, пишет . Он занимался серфингом с друзьями,
пока 23-летняя модель справлялась со сложной ролью родителя.
Многие поклонники осудили поездку артиста. Вместе с тем в
Сети появились слухи об изменах рэп-исполнителя. Поговаривали, что Тимати в теплых
краях отдыхал не один, а с какой-то девушкой.
Под очередным постом в "Инстаграм" подписчица попросила Анастасию
Решетову прокомментировать муссирующиеся сплетни. "Такая счастливая.
Получается, что это вранье, что Тимати изменял после родов, а на самом деле
катался на серфе и ловил волну?" – прямо задала вопрос интернет-обывательница.
"Че? Больше левые паблики читайте" – опровергла информацию о
неверности рэпера Тимати модель.
30 Ноя 2019 в 6:14 PST
Отметим, что Анастасии Решетовой часто приходится
оправдывать гражданского супруга. Не так давно, например, вокалиста обвинили в
отсутствии интереса к маленькому Ратмиру. Мол, не помогает подружке
ухаживать за младенцем. Модель тут же расставила все точки над i.
"Когда надо, то помогает. А вообще он работает в первую
очередь. Не папское это дело – заниматься животами малышей", – ответила
избранница
3 Ноя 2019 в 7:08 PST