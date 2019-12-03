Анастасия Решетова уверена в верности рэпера Тимати. Модель оправдывает певца, поведение которого обывателям показалось неприемлемым.

Анастасия Решетова уверена в верности рэпера Тимати. Модельоправдывает певца, поведение которого обывателям показалось неприемлемым.В середине октября в семье знаменитогорэп-исполнителя и продюсера произошло пополнение. Модель АнастасияРешетова родила Тимати сына. Мальчика назвали Ратмир.Почти сразу после появления малыша на свет рэпер отправилсяна курорт, оставив избранницу с новорожденным ребенком дома. Тиматиотлично проводил время на Мальдивских островах, пишет . Он занимался серфингом с друзьями,пока 23-летняя модель справлялась со сложной ролью родителя.Многие поклонники осудили поездку артиста. Вместе с тем вСети появились слухи об изменах рэп-исполнителя. Поговаривали, что Тимати в теплыхкраях отдыхал не один, а с какой-то девушкой.Под очередным постом в "Инстаграм" подписчица попросила АнастасиюРешетову прокомментировать муссирующиеся сплетни. "Такая счастливая.Получается, что это вранье, что Тимати изменял после родов, а на самом делекатался на серфе и ловил волну?" – прямо задала вопрос интернет-обывательница."Че? Больше левые паблики читайте" – опровергла информацию оневерности рэпера Тимати модель.30 Ноя 2019 в 6:14 PSTОтметим, что Анастасии Решетовой часто приходитсяоправдывать гражданского супруга. Не так давно, например, вокалиста обвинили вотсутствии интереса к маленькому Ратмиру. Мол, не помогает подружкеухаживать за младенцем. Модель тут же расставила все точки над i."Когда надо, то помогает. А вообще он работает в первуюочередь. Не папское это дело – заниматься животами малышей", – ответилаизбранница3 Ноя 2019 в 7:08 PST