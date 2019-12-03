У сборной России по футболу есть болельщики, которые верят, что она победит на Евро-2020. ВЦИОМ провёл опрос - за такой результат турнира проголосовал каждый десятый. Ещё 14 процентов считают, что команде по силам повторить успех 2008 года и добраться до полуфинала.

У сборной России по футболу есть болельщики, которые верят, что она победит на Евро-2020. ВЦИОМ провёл опрос — за такой результат турнира проголосовал каждый десятый. Ещё 14 процентов считают, что команде по силам повторить успех 2008 года и добраться до полуфинала.Шансы на выход из группы, судя по итогам опроса, 16 процентов. Хотя при этом половина его участников считают, что как раз с группой России скорее повезло. Примерно столько же опрошенных верят — наша сборная выйдет в плей-офф с первого или второго места, сообщает телеканал "Россия 24".