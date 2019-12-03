Во вторник, 3 декабря, в Белгородской области прогремел взрыв. Как передает , хлопок газа произошел в четырехэтажном доме в поселке Яковлево. В результате обрушилась стена здания. Четыре ..

Во вторник, 3 декабря, в Белгородской области прогремел взрыв. Как передает "", хлопок газа произошел в четырехэтажном доме в поселке Яковлево.В результате обрушилась стена здания. Четыре человека пострадали, двое из них получили ожоги, сообщает издание "Известия". На месте работают экстренные службы. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.