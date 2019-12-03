В Санкт-Петербурге вечером на конечной остановке грабитель с помощью огнетушителя отнял у пожилой женщины-кондуктора сумку с выручкой, билетами и личными средствами.

В Санкт-Петербурге вечером на конечной остановке грабитель с помощью огнетушителя отнял у пожилой женщины-кондуктора сумку с выручкой, билетами и личными средствами.Инцидент, по информации пресс-службы "Горэлектротранса", произошел на остановке "Стрельна" 29 ноября. Преступник, закрывший лицо капюшоном и шарфом, дождался, когда кондуктор выйдет, подошел, распылил в нее огнетушитель, отнял сумку и сбежал.Добычей грабителя стали 4200 рублей — 2900 выручки и 1300 личных средств. Кроме того, налетчик обзавелся множеством билетов и тремя проездными, по 10 поездок каждый.После нападения потерпевшая вернулась в трамвайный парк, от пережитого ей стало плохо, и вскоре ее госпитализировали.В настоящее время полицейские разыскивают грабителя. "Горэлектротранс", в свою очередь, опубликовал видео нападения и просит помощи в опознании преступника по походке и одежде.