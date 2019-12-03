Первые места завоевали владимирец Михаил Гоголев, муромлянка Анастасия Коноплева и Мария Андреева из Александрова.

Спортсмены нашей области выиграли три золотые, три серебряные и три бронзовые медали на первенстве ЦФО по самбо среди юношей и девушек 2003-2004 годов рождения. Сообщает департамент спорта. Турнир проходил на спортивной базе «Княжьи дали» в Серпуховском районе Московской области.Первые места завоевали владимирец Михаил Гоголев (весовая категория «84 кг»), муромлянка Анастасия Коноплева (весовая категория «70 кг») и Мария Андреева из Александрова (весовая категория «44 кг»).Вторые места заняли Сергей Вахрин из Александрова (весовая категория «75 кг»), Роман Алькаев из Коврова (весовая категория «65») и Елизавета Коровина из Юрьев-Польского (весовая категория «52 кг».Обладателями бронзовых наград стали ковровчанин Роман Князев (весовая категория «84 кг»), Илья Будаш из города Александрова (весовая категория «свыше 84 кг») и Тамара Горячева из Мурома (весовая категория «56 кг»).В общей сложности в турнире участвовали более 300 ребят из 16 регионов ЦФО. Борьба проходила в 10 весовых категориях у девушек и в 10 категориях у юношей. Владимирскую область представляли 30 человек.Соревнования стали отборочными на первенство России, которое пройдет в январе 2020 года в городе Екатеринбурге. Право участвовать в турнире завоевали девушки, занявшие с первого по третье места, и юноши, завоевавшие первые и вторые места. От Владимирской области на соревнования отобрались семь человек.