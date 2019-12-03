Почему у НАТО мертвые мозги. И как США пытаются заставить союзников больше скидываться на нужды блока. Саммит североатлантического альянса, приуроченный к его семидесятилетию, стартует в Лондоне на фоне глубоких разногласий между ключевыми партнерами.

Почему у НАТО мертвые мозги. И как США пытаются заставить союзников больше скидываться на нужды блока. Саммит североатлантического альянса, приуроченный к его семидесятилетию, стартует в Лондоне на фоне глубоких разногласий между ключевыми партнерами.Саммит НАТО в Лондоне планировался как эпохальное событие, здесь собирались отпраздновать 70-летний юбилей этой организации и обсудить будущее альянса. Но за отношения между отдельными членами блока сейчас накалены, и если на саммите хотя бы удастся формально сохранить видимость единства, для НАТО это уже будет достижением.Доминирующая фигура встречи, Дональд Трамп перед отлетом в Лондон опять заговорил о том, что союзники выделяют на нужды блока недостаточно денег. "Это была несправедливая ситуация для нас, потому что мы платим слишком много. Как вы знаете, госсекретарь Столтенберг сказал, что мы несем ответственность, я несу ответственность за получение более 130 миллиардов долларов от других стран, которые мы защищаем, которые не платят, они нарушают закон. Так что мы будем говорить об этом. Мы будем говорить о многих вещах", — сказал Трамп.С жесткой критикой организации недавно выступил президент Франции Эммануэль Макрон. Он заявил, что у НАТО "мертв мозг" и на Соединенные Штаты рассчитывать нечего, напоминая, как Трамп, не предупредив никого из партнеров, бросил на произвол судьбы курдов в Сирии.Турецкий президент, Эрдоган, которому такое поведение США было выгодно, посоветовал "проверить мозги» французскому президенту. Эрдоган ведет себя достаточно независимо: он покупает российские средства ПВО и сотрудничает с Москвой в Сирии, в то время как в целом блок НАТО по-прежнему считает Россию главным противником.Но тот же Макрон уже говорит, что главная угроза для стран альянса — это терроризм и призывает первую очередь европейских партнеров договариваться с Россией. Но вместо внятного ответа на этот призыв прозвучали общие слова натовского генсека. "НАТО не может позволить себе роскошь сосредоточиться ни на терроризме, ни на вызове, который бросает более напористая Россия и крупные инвестиции России в новые военные возможности. Мы должны уметь реагировать на любую потенциальную угрозу и любой потенциальный вызов с любого направления, откуда бы он ни исходил", — заявил Столтенберг.Чтобы ничего не обострять, юбилейную встречу свели к одной рабочей сессии, во время которой у каждого лидера будет около 5 минут, чтобы выразить свои мысли. Сегодня вечером недостающую торжественность компенсируют ужином в Букингемском дворце от имени Елизаветы Второй. Как-никак в первые годы существования альянса штаб-квартира НАТО размещалась именно в Лондоне. Но хозяева саммита сейчас нервничают, до выборов остается всего неделя и неизвестно, как вести себя с Трампом, который может легко вмешаться в предвыборную кампанию со своими пожеланиями и советами.