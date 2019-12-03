Расследованием причин трагедии в Забайкалье, жертвами которой стали 19 человек, займется центральный аппарат Следственного комитета. В понедельник, 2 декабря, задержан глава компании-перевозчика. В его доме и офисе прошли обыски. Сейчас в больницах находятся более двадцати человек, трое - в реанимации. В Забайкальском крае сегодня, 2 декабря, день траура по погибшим.

Расследованием причин трагедии в Забайкалье, жертвами которой стали 19 человек, займется центральный аппарат Следственного комитета. В понедельник, 2 декабря, задержан глава компании-перевозчика. В его офисе прошли обыски. Страшная авария произошла накануне в Сретенском районе края. Пассажирский автобус рухнул с моста на лед реки. Сейчас в больницах находятся более двадцати человек. В Забайкальском крае сегодня, 2 декабря, день траура по погибшим.Мост через реку Куэнга в 60 километрах от города Сретенск — место, где все произошло. Потерявшая управление машина вылетела с трассы, перелетела через невысокий бетонный забор и, снеся железное ограждение, упала на замерзшую реку с высоты десяти метров.Это было только начало пути до Читы длиной почти в 400 километров. Почему автобус ушел в занос, вопрос пока открытый. Не исключено, что и разрешенная скорость была превышена. Тонкому железному ограждению, которое ставят для безопасности пешеходов, многотонную машину не удалось удержать — секунды свободного падения (автобус перевернулся в воздухе), а затем страшный удар. Он пришелся на крышу. Автобус буквально раздавило под собственным весом. Именно отсюда и такое большое количество жертв.Достоверно установить причину этой страшной аварии, конечно, еще предстоит следствию, но есть уже предварительная версия — это неисправность переднего левого колеса — с диска слетела шина. Диск демонтировали для того, чтобы доставить на экспертизу и изучить более детально.Трагедия, унесшая жизни 19 человек, пожалуй, больнее всего ударила по селу Усть-Наринзор — шестеро погибших были родом отсюда, но их могло быть и больше."У нас девочки две должны были в Дарасун поехать, на этом автобусе, кстати. Одну девочку повезли родители, а вторая опоздала на этот автобус и села на другой", — рассказала преподаватель общеобразовательной школы деревни Усть-Наринзор Татьяна Самойлова.Весь сегодняшний день пострадавших, чье состояние позволяло осуществить транспортировку, доставляли в Читу вертолетами санавиации. Александр Чернявский оказался в краевой больнице вместе с женой. Оба были в злополучном автобусе. Супруга — на шестом месяце беременности."Жену оттащили от автобуса, начали помогать остальным, кого было возможно достать. Гинеколог по Сибирскому округу позвонил сегодня и сказал, что у супруги с ребенком все хорошо. Трамва позвоночника у жены незначительная, сказали, что ходить будет", — поделился Александр Чернявский.Уже вечером автобус с места аварии увезли в Читу для более тщательного изучения. Водитель транспортного средства, говорят, был опытным, маршрут знал хорошо. На видео, снятое им самим пару лет назад на той же трассе, в кадр попала машина, улетевшая в кювет: дело на этой дороге, как выяснилось обычное. Рядом с местом страшной аварии, что произошла в воскресенье, вдоль обочин стоят сразу несколько мемориалов тем, кто так и не доехал до пункта назначения."Дороги у нас плохие. Во-первых, узкие. Во-вторых, неровные", — рассказал глава администрации Верхне-Куэнгинского сельского поселения Сергей Добрынин.Места тут вообще глухие, сотовая связь ловит далеко не везде. Сразу после катастрофы счет шел на минуты. Люди были зажаты в салоне так, что не пошевелиться. Автобус находился на льду реки, который мог треснуть в любой момент. Подъездных путей к месту происшествия фактически не было — технику не подогнать, но спасатели справились."Спасатели использовали имеющийся гидравлический спасательный инструмент, подняли остов автобуса, срезали крышу салона и проникли в него. Выносили на руках пострадавших и передавали их специалистам, бригаде скорой медицинской помощи. Весь процесс занял более 2,5 часа", — рассказал начальник ГУ МЧС по Забайкальскому краю Николай Басов.На окраине Читы находится гаражный кооператив. Охраннику гости в виде съемочной группы не по душе. На парковке стоят рейсовые междугородние автобусы — владеет ими тот же человек, кому принадлежал упавший с моста автобус. В транспортной компании следователи провели обыск, изымали документацию. Ее хозяин уже задержан."Сегодня по подозрению в совершении преступления следователи задержали индивидуального предпринимателя, который являлся организатором перевозки людей. В его офисе и по месту жительства, а также в ряде организаций проведены обыски", — рассказала руководитель Управления взаимодействия со СМИ Следственного комитета России Светлана Петренко.Предположительно, речь идет о предпринимателе Иване Стрельникове. В 2017 году его тесть и бывший владелец компании сам, находясь за рулем автобуса, попал в аварию. Тогда погибли 14 паломников, а бизнес вместе со всем далеко не новым автопарком достался Ивану Стрельникову, который и поставил разбившийся автобус на рейс Чита-Сретенск. В Забайкальском крае сегодня объявлен траур. К месту трагедии на мост, с которого сорвался автобус, несут цветы и мягкие игрушки.