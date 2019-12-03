Брянские подростки запустили трансляцию порнографического видеоролика в фуд-корте торгово-развлекательном центре.

Брянские подростки запустили трансляцию порнографического видеоролика в фуд-корте торгово-развлекательном центре, передает "Интерфакс".Как сообщает пресс-служба УМВД России по региону, ЧП произошло 23 ноября. Сотрудники полиции установили, что виновниками были двое 14-летних школьников.По данным полиции, с помощью мобильного телефона школьникам удалось подключиться к монитору, и включили ретрансляцию ранее найденного в интернете видеоролика, после чего скрылись. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.По данным местных СМИ, на большой плазменной панели фуд-корта одного из крупных ТЦ Брянска вместо обычных музыкальных клипов и рекламы вдруг появилось жесткое порно. Трансляция велась около минуты, после чего сотрудники гипермаркета отключили панель.