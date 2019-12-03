Министерство внутренних дел Украины сообщило о том, что СБУ объявила в розыск Владимира Цемаха, которого до этого Владимир Зеленский в торжественной обстановке направил в Россию в рамках обмена удерживаемыми лицами. Эксперты отметили, что подобного шулерского поведения от украинской стороны и стоило ожидать.

Министерство внутренних дел Украины сообщило о том, что СБУ объявила в розыск Владимира Цемаха, которого до этого Владимир Зеленский в торжественной обстановке направил в Россию в рамках обмена удерживаемыми лицами. Эксперты отметили, что подобного шулерского поведения от украинской стороны и стоило ожидать.Владимир Зеленский сумел заработать изрядную долю уважения как на Украине, так и за ее пределами, когда принял участие в обмене удерживаемыми лицами. Москва передала Киеву моряков, участвовавших в провокации в Керченском проливе, и нескольких граждан Украины, подозреваемых в различных преступлениях. Тот в ответ направил также обладателей украинских паспортов, которые подвергались преследованиям за свои пророссийские позиции.Среди тех, кто был передан украинской стороной, был похищенный СБУ в Донбассе участник ополчения Владимир Цемах, также выступающий как свидетель по делу о катастрофе Boeing 777 рейса MH17 на Украине. Киевский апелляционный суд отменил арест ополченца, чтобы того можно было передать России. Однако теперь стало известно, что он вновь был объявлен в розыск."Вот и вся цена обмена с Украиной. Как я и писал – шулеры", – на своей странице в "Телеграм" написал специальный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц. "И ведь они, наверняка, так в розыск объявят всех, кого лишили юридической очистки. Всех, у кого нет помилования, и уголовное дело не закрыто, а суд продолжается. Всех, вплоть до Вышинского. Не явился на суд – в розыск. С них станется", – добавил он.Министерство внутренних дел Украины включило в список разыскиваемых подозреваемых лиц... Владимира Цемаха. По данным МВД Украины, он исчез 23 сентября 2019 года. Чуваки, у вас память как у рыбок гуппи? Вы же сами его обменяли и выдали России!— Голос Мордора (@spacelordrock)Решение украинских силовиков нанесло серьезный удар по репутации Владимира Зеленского. Если он промолчит оставит ситуацию как есть, то покажет, что в этом вопросе не имеет никакой самостоятельности. Если согласится с СБУ, то аст понять, что ему не стоит верить во время любых переговорах. Ну а отстаивание своей изначальной позиции грозит спровоцировать и без того недовольных президентом Украины радикально настроенных националистов.